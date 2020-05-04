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18:01   4 Мая 2020
Ближнее зарубежье

Удар по экономике Украины: страна может потерять грузоперевозки

Удар по экономике Украины: страна может потерять грузоперевозки

В настоящее время на Украине наблюдается существенное снижение количества грузовых и пассажирских перевозок при помощи паромной переправы. На негативные тенденции обратил внимание директор по вопросам развития и маркетинга судоходной компании «Укрферри» Роман Моргенштерн, передает «ПолитНавигатор».

По мнению руководителя фирмы, для экономики Незалежной такие процессы не останутся незамеченными. Однако власти страны не предпринимают ровным счетом ничего для того, чтобы хоть как-то исправить положение и вывести из-под удара перевозчиков. При этом, отмечает Моргенштерн, он и другие бизнесмены, имеющие отношение к этой отрасли, следят за тем, как ситуация развивается в других странах. Ни в Европе, ни в Азии ничего подобного нет. Там правительства разрабатывают и принимают обширные программы помощи, которые призваны удержать на плаву такие компании. На Украине же все идет к тому, что в обозримом будущем страна может и вовсе остаться без грузоперевозок.

«Там будут выделяться дотации и безвозмездные кредиты, там будут снижаться портовые сборы либо будет применяться такая мера как отсрочка по портовым сборам до полугода как в Германии», – заявил Моргенштерн, добавив, что в Незалежной нет ничего из вышеперечисленного.

Стоит отметить, что на Украине со сложностями столкнулись представители практически всех бизнес-направлений. Так, оставшиеся без поддержки государства киевские рестораторы организовали на днях митинг с требованием пересмотра «велюрового карантина».

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Автор: Олег Королев
#украина #экономика #грузоперевозки

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