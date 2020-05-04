Число краж денег с карт может увеличиться в три раза из-за перехода россиян на "удаленку"

Количество случаев утечки данных клиентов банков вырастит в три раза из-за того, что работники финансово-кредитных организаций перешли на удаленную работу и их действия сложно контролировать.

Об этом в интервью изданию URA.RU рассказал глава аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Он отметил, что с переходом сотрудников банков на "удаленку" средства информационной безопасности работают хуже, так как контроль со стороны коллег снизился.

Помимо этого, банковский сотрудники имеют сейчас круглосуточный доступ к информации и у тех из них, кто желает нажиться нечестным трудом, появилось больше возможностей, чтобы украсть данные, в отличие от обычных рабочих дней в офисе.

Ульянов также подчеркнул, что некоторым клиентам будет сложнее узнать о пропажи денег с карты, так как они отказываются от SMS-оповещений, потому что часть банков берет за эту услугу отдельную плату.