Активность турецких беспилотных летательных аппаратов замечена в небе над Ливией. Очевидец заметил, как БПЛА Bayraktar TB2 взлетели с авиабазы "Армада" в Тунисе и направились в сторону Ливии.

Использование беспилотных летательных аппаратов для поддержки террористических банд так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии является еще одним способом, которым Анкара реализует свои интересы в Ливии. Бойцы подразделений противовоздушной обороны Ливийской национальной армии (ЛНА), как сообщает Федеральное агентство новостей, уже не раз сбивали турецкие дроны.

Сейчас все правоверные мусульмане отмечают суровым постом священный месяц Рамадан, во время которого ислам запрещает военные действия. И если командование ЛНА объявило об одностороннем прекращении боевых действий на время Рамадана, то для турецкого лидера и террористов ПНС Ливии предписания ислама — пустой звук.

Напомним, что Турция осуществляет перевозку оружия в Ливию по воздуху и морю. Часть контрабандного вооружения переправляется через Тунис, а террористы ПНС используют аэропорт "Митига" как базу для беспилотников.

Стоит отметить, что рядом с воздушной гаванью находится частная тюрьма "Митига". В ней удерживают похищенных боевиками группировки RADA российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Обвинений им предъявлено не было.