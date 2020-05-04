Политолог Крутаков рассказал о мотивах выпадов США против Китая из-за COVID-19

Политолог Леонид Крутаков придерживается мнения, что в заявлении американских спецслужб политика превалирует над реальностью. Специалист признает тот факт, что в Китае определяющую роль играет государственный контур. В связи с этим существует вероятность того, что Пекин действительно мог держать в тайне истинное количество случаев заражения и смертельных исходов, а также информацию о природе происхождения вируса.

Однако «вешать всех собак» на Поднебесную, по мнению политолога нельзя. Он обратил внимание на то, что власти КНР крайне ответственно подошли к вопросу борьбы с пандемией. В частности, Всемирная организация здравоохранения была проинформирована в самые кратчайшие сроки. Помимо этого, руководство страны полностью закрыло город Ухань, где коронавирус впервые появился.

Таким образом, в настоящее время нет возможности делать объективные выводы. США намеренно переводят стрелки на Китай, создавая вокруг него шумиху в стремлении добиться необходимого политического эффекта. Речь идет о формировании из КНР образа врага, роль которого ранее Вашингтон возлагал на РФ.

«Целая серия, когда Россия виновата. Долгое время Америка строила свою экспансию на привлекательном образе такого «храма на горе». Сейчас этот образ разрушился, и единственное, что остается – это запугивать», – подчеркнул Крутаков.

Схожего мнения придерживается программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев. Он абсолютно убежден в том, что нападки Соединенных Штатов на Китай имеют идеологический окрас.