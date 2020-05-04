Экипаж следующего из Москвы в Екатеринбург самолета подал сигнал об угрозе взрыва

Пассажирский самолет, следовавший из столицы в Екатеринбург, подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту.

Экипаж не стал менять маршрут, самолет совершит посадку в Екатеринбурге в ближайший час, пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Сообщение о "минировании" пассажирского самолета поступило ранее в аэропорт Шереметьево. Неизвестный сообщил, что на борту лайнера, следующего из Москвы в Петербург, заложено взрывное устройство.

Борт благополучно сел в Пулково, его тщательно обыскали специалисты, но подозрительных предметов не обнаружили.

С 3 марта регулярно поступают анонимные сообщения о "минировании" самолетов. За это время поступали сообщения о "минировании" более сотни рейсов. Неизвестные рассылают сообщения, в которых требуют биткоины, угрожая продолжить "минирования" административных зданий, аэропортов и самолетов.