Почему в Китае называют строящийся авианосец «Москва» морским царем

Военно-морской флот России ждет пополнение: после 2030 года на вооружение поступит атомный авианосец «Москва». Несмотря на то, что его разработка пока находится в проектной фазе, немецкие и китайские издания уже называют корабль «морским царем».

«Этот российский корабль по праву заслуживает титул морского царя», — считает китайское издание Sohu.

А что внутри?

Заявленные размеры авианосца поразили экспертов немецкого издания Handelsblatt:

«Его размеры ошеломляют: более 300 метров в длину и 65 метров в высоту. Осадка – почти 11 метров, водоизмещение – порядка 80 тысяч тонн».

«Москва» будет оснащена четырьмя атомными реакторами мощностью 305 мегаватт каждый. Такие показатели дадут авианосцу возможность развивать скорость в 30 узлов (более 50 километров в час).

Китайские эксперты из Sohu отмечают, что авианосец сможет перевозить много сверхсовременного оружия. Сейчас состав истребителей, которыми будет укомплектован корабль, пока неизвестен, но по проектным данным «Москва» примет на борт 70 вертолетов и самолетов.

Из собственного вооружения атомный авианосец сможет похвастаться сверхсовременными гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и «Калибр». Редактор журнала «Арсенал отечества», военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Политике Сегодня», что эти ракеты в последнее время являются предметом активных дискуссий на Западе.

«С появлением "Циркона" и установки его, к примеру, на российские подводные лодки, авианосцы США находятся под угрозой. Нужно понимать, что американский авианосец – это примерно 4–5 тысяч человек на борту. Замаскировать такой корабль невозможно, а такие ракеты, как "Циркон", могут сделать его существование достаточно краткосрочным», — объяснил специалист.

Напомним, что «Циркон» может поражать цели на расстояние в 1000 километров и лететь со скоростью в девять чисел Маха. Такое вооружение не имеет аналогов в мире. Ранее издание Sohu усомнилось в существовании ракеты, потому что «ее никто не видел».

Предварительный план

Леонков обратил внимание, что авианосец «Москва» — проектное решение. Характеристики корабля могут поменяться до 2030 года несколько раз.

«Должен быть утвержден эскизный проект, Министерство обороны должно его подтвердить. Уже после этого будет известна судьба "Москвы". Пока что ряд вопросов остается нерешенным. Неизвестно какая будет там авиационная группировка, какие технологии будут использованы для запуска самолетов и так далее», — отметил военный эксперт.

Бурная реакция китайской военной прессы вполне объяснима, считает Леонков. Авианосцы, которые производятся в Китае, строятся на основе российских кораблей.

Военный эксперт добавил, что в строительстве авианосца «Москва» есть один нерешенный вопрос. Дело в том, что такой крупный корабль требует обеспечения материально-технической базы: сухого дока. В нем корабль раз в десять лет будет проходить регламентные работы. В России такой док есть только на Дальнем Востоке.

«Если мы говорим о том, что таких авианосцев в идеале нужно четыре, два на Северный флот и два на Тихоокеанский флот, то такие места базирования должны быть и там. В этом плане вопрос с авианосцами неоднозначный», — заключил Леонков.

Редактор «Арсенала отечества» сообщил, что России требуются новые универсальные десантные корабли (УДК), которые также называют «вертолетоносцы». Сейчас строительство сразу двух таких кораблей идет полным ходом, проектная документация уже утверждена.