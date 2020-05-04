Низкая смертность пациентов с COVID-19 в РФ связана с оперативностью лечения

Низкая смертность пациентов с коронавирусом в России связана с тем, что врачи успевают оперативно начать лечение, об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова.

По словам Малинниковой, смертность это соотношение числа умерших пациентов с коронавирусом к средней численности населения. Показатель по РФ равен 5,5 случая на 1 млн человек. Эта цифра растет медленнее, чем во многих других странах, отметила Малинникова.

"Очень многое зависит от быстроты оказания помощи. Мы готовы и успеваем", - заявила инфекционист.

Врач призвала россиян вовремя обращаться к медикам, так как запоздалые случаи коронавируса сложнее поддаются лечению.