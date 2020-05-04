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16:27   4 Мая 2020
Общество

Зайнилов: "Шугалей" раскрывает правду о судьбе российских социологов в Ливии

Зайнилов: "Шугалей" раскрывает правду о судьбе российских социологов в Ливии

Благодаря фильму "Шугалей" зрители узнают достоверную информацию о громкой истории наших соотечественников, находящихся в ливийском плену, заявил заслуженный мастер спорта Станислав Зайнилов в своем Instagram.

 

Премьера картины состоялась 1 мая. Аудитория высоко оценила киноленту, публикуя восторженные отзывы в Сети. Мнение зрителей разделяют общественные деятели и медийные персоны. 

"Сильное кино, прекрасная игра Кирилла Полухина, интересный сюжет. Рекомендую к просмотру", поделился своим впечатлением на странице в социальной сети Зайнилов.

В основу сюжета легли реальные события. Фильм рассказывает о двух российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, приехавших в Ливию для проведения исследований. В мае прошлого года россияне были захвачены в плен боевиками. До сих пор они находятся в ливийской тюрьме "Митига", которая известна жестоким обращением с заключенными и нечеловеческими условиями содержания. Обвинения гражданам РФ так и не предъявили, а значит их удержание является незаконным.

Российские дипломаты делают все возможное, чтобы социологи поскорее вернулись на родину. Фильм должен привлечь внимание общественности к сложившейся ситуации и помочь в освобождении россиян.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #ливия #Шугалей

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