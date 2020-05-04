ООН прекратила поставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии, после чего США развернули информационную кампанию против РФ и САР. Требуя возобновить поставку гумпомощи, американцы умалчивают, что она поставлялась боевикам.

Расположенный в зоне американской оккупации на юге Сирии лагерь беженцев "Эр-Рукбан" лишился гуманитарной помощи от ООН. США требуют от Москвы и Дамаска обеспечить доступ к такой привычной "халяве", умалчивая, что эти поставки необходимы для обеспечения боевиков, находящихся в этом районе.

Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик отметил, что на этой неделе в соцсетях развернулась целая кампания против сирийского правительства и российских военных в Сирии, пишет Федеральное агентство новостей. Началась она сразу после отказа сирийских властей и РФ допустить гуманитарный конвой ООН в "Эр-Рукбан". В ход идут все возможные методы: снимки детей с голодными глазами и плакатами на арабском и английском языках. Последнее, кстати, вызывает некоторые сомнения, так как английский язык детишкам из лагеря беженцев учить было откровенно негде. Никакой школы в "Эр-Рукбане" нет и не было.

США, упрекая Дамаск и российских военных, почему-то не упоминают о том, что МИД РФ и правительство Сирии в течение двух лет пытаются улучшить жизнь беженцев из лагеря "Эр-Рукбан". 25 апреля губернатор провинции Хомс в Сирии Таляль аль-Барази заявил, что РФ и САР прорабатывают вопрос эвакуации людей из лагеря беженцев. Однако препятствуют этому проамериканские боевики из "Джейш Магавир ат-Таура", которым крайне выгодно соседство с лагерем "Эр-Рукбан".

Желающих уехать не выпускают, чтобы лагерь продолжал существование, беженцев используют как гуманитарное прикрытие, а в случае зачистки территории оккупационной зоны людей и вовсе могут использовать как "живой щит".

Гуманитарная помощь ООН до беженцев никогда не доходила, полностью распределяясь между бандами боевиков, базирующихся в окрестностях "Эр-Рукбана". Американцы сочли, что очень удобно содержать террористов за счет ООН. Боевиков обеспечивали продуктами, предметами первой необходимости.

Судьба беженцев американцев не волнует, им сейчас предстоит решить проблему с обеспечением армии боевиков, которые лишились "халявного" продовольствия.