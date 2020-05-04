Программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев в своей авторской колонке в газете «Известия» пишет, что коронавирус стал ключевым моментом в отношениях между США и Китаем. Вашингтон открыто называет КНР причиной эпидемии вируса COVID-19.

«Еще месяц назад подобные обвинения казались пустой политической риторикой. Сегодня они обретают качественно иной смысл и формируют глубокую и необратимую воронку, втягивающую в себя всё более широкий круг проблем и процессов. Скорость развития конфронтации становится более высокой. Погасить ее инерцию будет крайне сложно», — пишет Тимофеев.

По его мнению, идея о «наказании» Китая за коронавирус станет решающей в предвыборной гонке в США. Выпады в сторону поднебесной приобрели яркий идеологический окрас. Сейчас США часто рассматривают КНР именно как коммунистическое государство, а анализ отношений со страной давно перешел в конфликт единичностей «мы — они», отметил эксперт.

«Мы — честное, демократическое и открытое общество, ставшее жертвой "их" политики манипуляций и обмана, производных от коммунизма и авторитарного режима. Клише времен холодной войны быстро извлекаются из архивов. Правда, теперь на месте СССР — Китай», — объяснил Тимофеев.

Юридическое будущее исков против Китая, которые готовит Вашингтон, сейчас неясно. Однако, обвинения будут активно раскручиваться политиками, прессой и официальными лицами. В отличие от судов, им не нужны доказательства, достаточно будет авторитетного мнения.

Такой сценарий может сильно ухудшить и без того обостренные отношения между Китаем и США. Тимофеев заявил, что вирус может быстро ускорить «концентрацию противоречий». Эксперт считает, что в будущем не исключена новая холодная война и «крестовый поход».