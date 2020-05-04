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15:56   4 Мая 2020
Армия

Российские военные предотвратили конфликт между сирийцами и солдатами США

Российские военные предотвратили конфликт между сирийцами и солдатами США

Присутствие американских военных в Сирии не имеет никакого законного основания, а потому можно только быть солидарным с жителями Камышлы, выразившими свой гнев. Только защита российского патруля не позволила американцам расправиться с сирийцами.

Гнев и ненависть к американским оккупантам и грабителям выразили сирийцы, забросав камнями военный патруль США вблизи контрольно-пропускного пункта неподалеку от города Камышлы, на востоке Сирии. Смелости безоружным жителям Сирии, как сообщает "ПолитРоссия", придало присутствие патруля российской военной полиции.

Сирийцы как раз и спрятались за бронемашиной российских военных, откуда и бросали камни в американцев. Издание напоминает, что военные США способны открыть огонь по гражданским лицам, убив в одном из похожих инцидентов двоих человек. Российские военные успокоили сирийцев и не позволили американцам открыть огонь, погасив вспыхнувший конфликт.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сша #сирия #камышлы

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