Северный флот РФ сопроводит четыре фрегата стран НАТО в Баренцевом море

Четыре фрегата с управляемым ракетным оружием ОВМС стран НАТО были взяты на сопровождение силами Северного флота в Баренцевом море, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями ударной группы ОВМС НАТО", — сообщили в НЦУО.

Наблюдение ведется за эсминцами США Donald Cool, Porter и Roosevelt, относящихся к классу Arleigh Burke, а также оснащённых системой противоракетной обороны Aegis с особенными пусковыми установками Mk-41, сообщает ТАСС.

Это не первый случай, когда силы и средства ВМФ России берут на сопровождение корабли НАТО, в том числе в акватории Черного моря.