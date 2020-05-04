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Северный флот РФ сопроводит четыре фрегата стран НАТО в Баренцевом море

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15:47   4 Мая 2020
Политика

Северный флот РФ сопроводит четыре фрегата стран НАТО в Баренцевом море

Северный флот РФ сопроводит четыре фрегата стран НАТО в Баренцевом море

Четыре фрегата с управляемым ракетным оружием ОВМС стран НАТО были взяты на сопровождение силами Северного флота в Баренцевом море, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями ударной группы ОВМС НАТО", — сообщили в НЦУО.

Наблюдение ведется за эсминцами США Donald Cool, Porter и Roosevelt, относящихся к классу Arleigh Burke, а также оснащённых системой противоракетной обороны Aegis с особенными пусковыми установками Mk-41, сообщает ТАСС.

Это не первый случай, когда силы и средства ВМФ России берут на сопровождение корабли НАТО, в том числе в акватории Черного моря.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #нато #вмф #северный флот

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