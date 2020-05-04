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15:37   4 Мая 2020
Общество

Песков рассказал, не устал ли Путин от обязанностей президента

Песков рассказал, не устал ли Путин от обязанностей президента

Пресс-секретарь главы государства объяснил, что Владимир Путин не может устать от своих обязанностей, ведь его избрал народ.

Благодаря поддержке людей на выборах президент России Владимир Путин должен решать многие вопросы в стране лично. Журналисты телеканала "Россия-24" поинтересовались у пресс-секретаря Дмитрия Пескова, не устал ли лидер нации от постоянного участия даже в тех вопросах, которые могли бы решиться без него.

"Не устал ли Путин от этого? Ну, собственно, он получил поддержку людей на выборах, когда выставлял свою кандидатуру как главы государства", — сообщил пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что наша страна представляет собой сложнейший механизм, и огромный набор вопросов не может быть решен без участия Владимира Путина. По словам политика, президент не может устать от этого, поскольку это непосредственно его обязанности.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #песков #президент

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