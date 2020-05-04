Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии

Субъекты РФ получат по два миллиарда рублей от властей на оказание помощи представителям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от пандемии коронавируса, согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Распространение коронавирусной инфекции нанесло значительный урон экономической отрасли России. Приостановка работы предприятий, введение ограничительных мер, направленных на борьбу с СOVID-19, стали причиной возникновения финансовых трудностей у предпринимателей. В бедственном положении оказались малый и средний бизнес РФ.

Власти страны разрабатывают меры по поддержке населения. Льготы в налогообложении и кредитовании и различные субсидии призваны помочь гражданам в условиях вспышки коронавируса. Из бюджета РФ будут выделены средства, которые направят на оказание неотложной помощи МСП в регионах.