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 Низкая смертность пациентов с COVID-19 в РФ связана с оперативностью лечения

Низкая смертность пациентов с COVID-19 в РФ связана с оперативностью лечения
Северный флот РФ сопроводит четыре фрегата стран НАТО в Баренцевом море

Северный флот РФ сопроводит четыре фрегата стран НАТО в Баренцевом море

 Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии

Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии
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15:23   4 Мая 2020
Экономика

Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии

Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии

Субъекты РФ получат по два миллиарда рублей от властей на оказание помощи представителям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от пандемии коронавируса, согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Распространение коронавирусной инфекции нанесло значительный урон экономической отрасли России. Приостановка работы предприятий, введение ограничительных мер, направленных на борьбу с СOVID-19, стали причиной возникновения финансовых трудностей у предпринимателей. В бедственном положении оказались малый и средний бизнес РФ.

Власти страны разрабатывают меры по поддержке населения. Льготы в налогообложении и кредитовании и различные субсидии призваны помочь гражданам в условиях вспышки коронавируса. Из бюджета РФ будут выделены средства, которые направят на оказание неотложной помощи МСП в регионах.

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Автор: Илья Романович
#кризис #господдержка #коронавирус

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