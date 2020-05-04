Люди отреагировали на проблему с похищением российских социологов в Ливии, посмотрев фильм "Шугалей", рассказал продюсер и один из основателей студии "Мельница" Сергей Сельянов.

Творческий деятель, сотрудничающий с известным режиссером Алексеем Балабановым, уверен, что основанная на реальных событиях кинолента, в сюжет которой легла история похищенных россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии, способна привлечь внимание к данной проблеме. Социологов, которые работают в Фонде защиты национальных ценностей, в мае прошлого года похитили члены ливийских бандформирований и удерживают их в тюрьме "Митига".

"Если это поможет нашим соотечественникам, то слава богу", — уточнил в интервью Nation News Сельянов.

Россиян по сей день незаконно удерживают в тюрьме. Фильм "Шугалей" вышел на телеканале "НТВ" 1 мая. На сегодняшний день он уже занял восьмое место в списке самых популярных картин на "Кинопоиске". Социологов похитили террористы из вооруженной группировки RADA, контролируемой премьер-министром так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.