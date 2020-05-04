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 Песков рассказал об участии Путина в памятных мероприятиях 9 мая

Песков рассказал об участии Путина в памятных мероприятиях 9 мая
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15:04   4 Мая 2020
Общество

Песков рассказал об участии Путина в памятных мероприятиях 9 мая

Песков рассказал об участии Путина в памятных мероприятиях 9 мая

Участие президента в памятных мероприятиях 9 мая не будет массовым, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он рассказал, что по плану в День Победы президент возложит цветы в Вечному огню и сделает обращение к гражданам России. Нарушать режим самоограничения Путин не станет, так как акция будет не массовая. По-другому президент просто не мог поступить, объяснил Песков.

Пресс-секретарь рассказал, что решение о снятии режима ограничения в стане будет приниматься кабмином 11 мая. К этой дате поступит информация о динамике заболевания, с какой скоростью оно распространяется, количество выявленных пациентов с COVID-19, сколько уже выздоровело.

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Автор: Яна Либерман
#путин #песков #день победы #9 мая #коронавирус

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