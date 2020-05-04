Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Фильм "Шугалей" привлечет внимание общественности к ситуации с похищением россиян в Ливии

Фильм "Шугалей" привлечет внимание общественности к ситуации с похищением россиян в Ливии

 Песков рассказал об участии Путина в памятных мероприятиях 9 мая

Песков рассказал об участии Путина в памятных мероприятиях 9 мая
Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии

Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии

 Лукашенко сообщил о проведении президентских выборов в Белоруссии летом

Лукашенко сообщил о проведении президентских выборов в Белоруссии летом
Митрахович: польский газопровод Baltic Pipe укрепит позиции России в Германии

Митрахович: польский газопровод Baltic Pipe укрепит позиции России в Германии

 Гаспарян: памятник власовцам в Праге станет моментом истины

Гаспарян: памятник власовцам в Праге станет моментом истины
Фильм "Шугалей" привлечет внимание общественности к ситуации с похищением россиян в Ливии

Фильм "Шугалей" привлечет внимание общественности к ситуации с похищением россиян в Ливии

 Песков рассказал об участии Путина в памятных мероприятиях 9 мая

Песков рассказал об участии Путина в памятных мероприятиях 9 мая
Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии

Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии

 Лукашенко сообщил о проведении президентских выборов в Белоруссии летом

Лукашенко сообщил о проведении президентских выборов в Белоруссии летом
Митрахович: польский газопровод Baltic Pipe укрепит позиции России в Германии

Митрахович: польский газопровод Baltic Pipe укрепит позиции России в Германии

 Гаспарян: памятник власовцам в Праге станет моментом истины

Гаспарян: памятник власовцам в Праге станет моментом истины
15:02   4 Мая 2020
Политика

Лукашенко сообщил о проведении президентских выборов в Белоруссии летом

Лукашенко сообщил о проведении президентских выборов в Белоруссии летом

Выборы президента Белоруссии пройдут этим летом, заявил глава страны Александр Лукашенко.

Голосование состоится точно летом, отметил глава республики. Точную дату называть он не стал, но выборы пройдут не позже конца августа. По его словам, в настоящее время нет оснований для того, чтобы переносить дату проведения выборов. Более того, у него нет такой "возможности по конституции".

Дата проведения президентских выборов в Белоруссии будет определена в ближайшее время. Слова президента приводит информационное агентство "БелТА". Известно, что эпидемиологическая обстановка в стране вынуждает многих граждан соблюдать самоизоляцию без официально введенных ограничений.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#выборы #белоруссия #лукашенко #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...