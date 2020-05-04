Лукашенко сообщил о проведении президентских выборов в Белоруссии летом

Выборы президента Белоруссии пройдут этим летом, заявил глава страны Александр Лукашенко.

Голосование состоится точно летом, отметил глава республики. Точную дату называть он не стал, но выборы пройдут не позже конца августа. По его словам, в настоящее время нет оснований для того, чтобы переносить дату проведения выборов. Более того, у него нет такой "возможности по конституции".

Дата проведения президентских выборов в Белоруссии будет определена в ближайшее время. Слова президента приводит информационное агентство "БелТА". Известно, что эпидемиологическая обстановка в стране вынуждает многих граждан соблюдать самоизоляцию без официально введенных ограничений.