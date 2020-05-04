Клинцевич оценил усилия Асада по восстановлению экономики Сирии
Сирийское правительство работает над возобновлением экономической деятельности в провинциях страны. Решение о восстановлении экономической деятельности простимулирует социальную сферу, отметил российский сенатор Франц Клинцевич.
Правительство САР рассматривает экономические проекты, утвержденные в различных провинциях, чтобы возобновить экономическую деятельность в стране. Сирия постепенно восстанавливается. На прошлой неделе фермеры собрали урожай овощей в провинции Алеппо, еще недавно занятой боевиками, передает Федеральное агентство новостей.
После восьми лет простоя возобновляют работу местные производства, которые обеспечивают продовольствием жителей. Клинцевич в беседе с журналистами Федерального агентства новостей отметил, что без экономики государства не существует, так как невозможно содержать армию, решать социальные вопросы. Поэтому решение правительства Сирии во главе с президентом Башаром Асадом является правильным и своевременным и поспособствует развитию социальной сферы.
Клинцевич отметил, что ситуация в Сирии постепенно оздоравливается.
"В арабском мире люди всегда были предприимчивыми. Я думаю, это даст серьезный толчок развитию социальной сферы и, самое главное, поможет возвращать беженцев в страну", — сказал сенатор.