Сирийское правительство работает над возобновлением экономической деятельности в провинциях страны. Решение о восстановлении экономической деятельности простимулирует социальную сферу, отметил российский сенатор Франц Клинцевич.

Правительство САР рассматривает экономические проекты, утвержденные в различных провинциях, чтобы возобновить экономическую деятельность в стране. Сирия постепенно восстанавливается. На прошлой неделе фермеры собрали урожай овощей в провинции Алеппо, еще недавно занятой боевиками, передает Федеральное агентство новостей.

После восьми лет простоя возобновляют работу местные производства, которые обеспечивают продовольствием жителей. Клинцевич в беседе с журналистами Федерального агентства новостей отметил, что без экономики государства не существует, так как невозможно содержать армию, решать социальные вопросы. Поэтому решение правительства Сирии во главе с президентом Башаром Асадом является правильным и своевременным и поспособствует развитию социальной сферы.

Клинцевич отметил, что ситуация в Сирии постепенно оздоравливается.