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14:52   4 Мая 2020
Армия

Клинцевич оценил усилия Асада по восстановлению экономики Сирии

Клинцевич оценил усилия Асада по восстановлению экономики Сирии

Сирийское правительство работает над возобновлением экономической деятельности в провинциях страны. Решение о восстановлении экономической деятельности простимулирует социальную сферу, отметил российский сенатор Франц Клинцевич.

Правительство САР рассматривает экономические проекты, утвержденные в различных провинциях, чтобы возобновить экономическую деятельность в стране. Сирия постепенно восстанавливается. На прошлой неделе фермеры собрали урожай овощей в провинции Алеппо, еще недавно занятой боевиками, передает Федеральное агентство новостей

После восьми лет простоя возобновляют работу местные производства, которые обеспечивают продовольствием жителей. Клинцевич в беседе с журналистами Федерального агентства новостей отметил, что без экономики государства не существует, так как невозможно содержать армию, решать социальные вопросы. Поэтому решение правительства Сирии во главе с президентом Башаром Асадом является правильным и своевременным и поспособствует развитию социальной сферы. 

Клинцевич отметил, что ситуация в Сирии постепенно оздоравливается. 

"В арабском мире люди всегда были предприимчивыми. Я думаю, это даст серьезный толчок развитию социальной сферы и, самое главное, поможет возвращать беженцев в страну", — сказал сенатор.

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Автор: Василий Пименов
#сирия #асад #экономика #клинцевич

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