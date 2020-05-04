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Фильм "Шугалей" привлечет внимание общественности к ситуации с похищением россиян в Ливии

Фильм "Шугалей" привлечет внимание общественности к ситуации с похищением россиян в Ливии

 Песков рассказал об участии Путина в памятных мероприятиях 9 мая

Песков рассказал об участии Путина в памятных мероприятиях 9 мая
Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии

Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии

 Лукашенко сообщил о проведении президентских выборов в Белоруссии летом

Лукашенко сообщил о проведении президентских выборов в Белоруссии летом
Митрахович: польский газопровод Baltic Pipe укрепит позиции России в Германии

Митрахович: польский газопровод Baltic Pipe укрепит позиции России в Германии

 Гаспарян: памятник власовцам в Праге станет моментом истины

Гаспарян: памятник власовцам в Праге станет моментом истины
14:50   4 Мая 2020
Общество

Песков предположил возможное послабление ограничений из-за COVID-19 после 11 мая

Песков предположил возможное послабление ограничений из-за COVID-19 после 11 мая

Правительство РФ ждет статистические данные по COVID-19, которые появятся к 11 мая. После чего будет принимать решение о снятии ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На сегодняшний день в России выявлено 145 268 инфицированных коронавирусной инфекцией, почти 19 тысяч пациентов уже выздоровели, 1356 скончались. Москва по прежнему лидирует по количеству инфицированных — 74 401 человек,  на втором месте Подмосковье — 14 939, на третьем Санкт-Петербург — 5346. Всю оперативную информацию по распространению и мерах профилактики коронавируса можно прочитать на официальном сате стопкоронавирус.рф. 

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Автор: Борис Нестеров
#песков #коронавирус

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