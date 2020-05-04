Песков предположил возможное послабление ограничений из-за COVID-19 после 11 мая

Правительство РФ ждет статистические данные по COVID-19, которые появятся к 11 мая. После чего будет принимать решение о снятии ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На сегодняшний день в России выявлено 145 268 инфицированных коронавирусной инфекцией, почти 19 тысяч пациентов уже выздоровели, 1356 скончались. Москва по прежнему лидирует по количеству инфицированных — 74 401 человек, на втором месте Подмосковье — 14 939, на третьем Санкт-Петербург — 5346. Всю оперативную информацию по распространению и мерах профилактики коронавируса можно прочитать на официальном сате стопкоронавирус.рф.