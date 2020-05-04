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Фильм "Шугалей" привлечет внимание общественности к ситуации с похищением россиян в Ливии

Фильм "Шугалей" привлечет внимание общественности к ситуации с похищением россиян в Ливии

 Песков рассказал об участии Путина в памятных мероприятиях 9 мая

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14:43   4 Мая 2020
Политика

Депутат Федоров считает, что фильм "Шугалей" поспособствует освобождению россиян в Ливии

Депутат Федоров считает, что фильм "Шугалей" поспособствует освобождению россиян в Ливии

Вышедший 1 мая фильм "Шугалей" поспособствует освобождению захваченных в плен россиян в Ливии, считает депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

По словам Федорова, российскому министерству иностранных дел нужно проявлять активную позицию после выхода картины и поспособствовать возвращению россиян на родину. Депутат назвал фильм качественным, поскольку в нем рассказывается правда. Выход картины может повлиять на освобождение россиян, так как это один из элементов комплексной борьбы против терроризма.

"Кино входит в комплексную систему военных действий, как авиация, флот, артиллерия, космические войска — это все единый комплекс", — цитирует Федорова "Слово и дело".

1 мая на телеканале НТВ вышел фильм "Шугалей", основанный на событиях, которые происходят в Ливии прямо сейчас. Российский социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан прибыли в Ливию для проведения исследования, у них были все необходимые документы и разрешения от властей Ливии. В мае 2019 года террористы захватили россиян в плен и поместили в неофициальную тюрьму "Митига". Адвокатов россиянам не предоставляют, так же им до сих пор не предъявлены обвинения.

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Автор: Ирина Большунова
#Шугалей

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