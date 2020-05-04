Нефти предрекли стоимость в 40 долларов за баррель к концу года

Цены на нефть могут подняться до 40 долларов за баррель к концу 2020 года, заявил вице-спикер Совфеда Журавлев.

Рост стоимости топлива в третьем квартале 2020 года достигнет отметки в 35 долларов за баррель. Подобный сценарий возможен при восстановлении уровня спроса на природный ресурс на фоне реабилитации мировой экономики после пандемии COVID-19, рассказал Журавлев.

Обвал цен на нефть произошел после распада сделки ОПЕК+ в начале марта. Последующее снижение спроса на топливо из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции увеличило дисбаланс на рынке черного золота. Переизбыток природного ресурса может привести к дефициту нефтехранилищ, который грозит многим государствам в ближайшее время. Новые договоренности по сокращению нефтедобычи должны запустить механизмы восстановления цен на нефть.