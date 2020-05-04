Старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с «Экономикой Сегодня» рассказал, что газопровод Baltic Pipe не стоит рассматривать с негативной точки зрения для России.

Между Данией и Польшей уже в ближайшее время начнется строительство газопровода Baltic Pipe. Об этом сообщил в ходе телевыступления президент Польши Анджей Дуда. По его словам, трубопровод пройдет от норвежского шельфа до Дании, а уже после в Польшу на побережье.

Контракт на реализацию проекта с фирмой Saipem Limited подписал оператор польской сети газопроводов компания Gaz-System. Baltic Pipe имеет большое значение для энергетического суверенитета Евросоюза, заявил польский лидер. Станислав Митрахович отметил, что проект является «многострадальным», строительство множество раз откладывалось.

«Два зарубежных государства намерены построить трубопровод, который в последнее время в Польше показывают публично как какой-то механизм решения проблем с Россией. Однако газопровод Baltic Pipe нельзя рассматривать как что-то негативное для Российской Федерации», — сказал эксперт.

Строительство трубопровода предусматривает три этапа: соединение датских и норвежских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании и строительство соединительной трубы на дне Балтийского моря. Согласно проекту, мощность будет составлять 10 миллиардов кубометров в год.

Стоимость проекта Baltic Pipe, как заявил глава Gaz-System Томаш Стемпень, составит более полутора миллиардов евро. Власти Польши хотят завершить строительство к началу октября 2022 года.

«Норвежский газ через Baltic Pipe будет перенаправлен из Германии в Польшу. Соответственно для Российской Федерации в этих условиях открывается прекрасная возможность осуществлять поставки газа в Германию. А так как данная страна более важная в Европейском союзе, чем Польша, то через эти поставки Российская Федерация просто укрепит свои позиции на европейском рынке», — разъяснил Митрахович.

По мнению специалиста, Польша сможет сократить объемы российского энергоресурса или совсем прекратить закупку несмотря на то, что РФ является ключевым поставщиком. Такой сценарий приведет к росту объемов норвежского газа в Польше и сокращению в Германии.