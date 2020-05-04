Президент России Владимир Путин проведет 6 мая совещание на тему реализации решений по борьбе с коронавирусом нового типа, которые ранее не были приняты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также рассказал, что на совещании будут выслушаны и новые рекомендации.

Недавно Песков заявил, что ограничительные меры, введенные на фоне сложной эпидемиологической обстановки, придется соблюдать еще какое-то время всем российским гражданам. Он отметил, что меры предосторожности невозможно будет отменить за один раз.