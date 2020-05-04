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Фильм "Шугалей" привлечет внимание общественности к ситуации с похищением россиян в Ливии

Фильм "Шугалей" привлечет внимание общественности к ситуации с похищением россиян в Ливии

 Песков рассказал об участии Путина в памятных мероприятиях 9 мая

Песков рассказал об участии Путина в памятных мероприятиях 9 мая
Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии

Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии

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14:03   4 Мая 2020
Политика

Путин 6 мая проведет совещание по реализации мер по борьбе с COVID-19

Путин 6 мая проведет совещание по реализации мер по борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин проведет 6 мая совещание на тему реализации решений по борьбе с коронавирусом нового типа, которые ранее не были приняты, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также рассказал, что на совещании будут выслушаны и новые рекомендации.

Недавно Песков заявил, что ограничительные меры, введенные на фоне сложной эпидемиологической обстановки, придется соблюдать еще какое-то время всем российским гражданам. Он отметил, что меры предосторожности невозможно будет отменить за один раз.

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Автор: Илья Романович
#путин #совещание #коронавирус

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