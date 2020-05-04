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Фильм "Шугалей" привлечет внимание общественности к ситуации с похищением россиян в Ливии

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 Песков рассказал об участии Путина в памятных мероприятиях 9 мая

Песков рассказал об участии Путина в памятных мероприятиях 9 мая
Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии

Российские регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса в условиях пандемии

 Лукашенко сообщил о проведении президентских выборов в Белоруссии летом

Лукашенко сообщил о проведении президентских выборов в Белоруссии летом
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 Гаспарян: памятник власовцам в Праге станет моментом истины

Гаспарян: памятник власовцам в Праге станет моментом истины
13:54   4 Мая 2020
Общество

Роспотребнадзор: запрет на проведение массовых мероприятий будет снят в последнюю очередь

Роспотребнадзор: запрет на проведение массовых мероприятий будет снят в последнюю очередь

Разрешение на проведение массовых мероприятий станет последним этапом отмены ограничительных мер в России.

Пока существует только надежда на снятие ограничительных мер, установленных в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, окончательное решение по вопросу продления режима самоизоляции будет принято ближе к 12 мая.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подчеркнула, что принимаемые властями РФ меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции эффективны, что подтверждается динамикой прироста новых случаев инфекции. По словам Поповой, этот показатель остановил рост и показал тенденцию на снижение. 

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Автор: Ирина Большунова
#россия #роспотребнадзор #ограничения #коронавирус

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