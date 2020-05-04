Роспотребнадзор: запрет на проведение массовых мероприятий будет снят в последнюю очередь

Разрешение на проведение массовых мероприятий станет последним этапом отмены ограничительных мер в России.

Пока существует только надежда на снятие ограничительных мер, установленных в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, окончательное решение по вопросу продления режима самоизоляции будет принято ближе к 12 мая.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подчеркнула, что принимаемые властями РФ меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции эффективны, что подтверждается динамикой прироста новых случаев инфекции. По словам Поповой, этот показатель остановил рост и показал тенденцию на снижение.