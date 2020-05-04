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13:42   4 Мая 2020
Политика

Германия положительно относится к строительству "Северного потока — 2"

Германия положительно относится к строительству "Северного потока — 2"

Немецкое правительство положительно относится к строительству газопровода "Северный поток — 2", отмечается в ответе на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге.

В документе говорится, что правительство Германии считает строительство газопровода экономическим проектом.

Россия строит газопровод "Северный поток — 2" в обход Украины, чтобы Европа получала газ напрямую. Трубопровод длиной в 1234 километра проходит через территории Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Все пять стран дали согласие на строительство "Северного потока — 2".

Ранее гендиректор оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что Киев будет всячески мешать строительству объекта и призывает страны ЕС делать то же самое. Накануне в Калининград прибыло судно-трубоукладчик "Академик Черский", который глава Минэнерго РФ Александр Новак называл в качестве одного из вероятных достройщиков объекта.

На минувшей неделе оператор Nord Stream 2 AG заявил, что сроки строительства остаются прежними: конец 2020 или начало 2021 года.

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Автор: Василий Пименов
#россия #германия #северный поток 2

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