Лукашенко заявил, что белорусов не будут насильно "загонять" на парад Победы в Минске

Белорусов не будут насильно "загонять" на массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые будут проходить в столице Белоруссии.

Соответствующее заявление сделал государственный лидер Александр Лукашенко. По мнению президента, людей на мероприятии будет достаточно.

Телеканал RT сообщил, что белорусский аппарат не может отменить проведение парада Победы 9 мая, несмотря на распространение нового типа коронавируса на территории страны, отметил глава государства.

Некоторое время назад президент Российской Федерации Владимир Путин поручил изменить даты проведения праздничных шествий, приуроченных 75-летию Победы, в столице РФ и отложить все торжественные мероприятия на фоне COVID-19.