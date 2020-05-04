Митрополит Иона скончался в возрасте 78 лет в Москве

Настоятель Крестовоздвиженского храма в Алтуфьево митрополит Иона скончался в Москве. Он имел положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Митрополит Иона умер ночью 4 мая в 50-й горбольнице Москвы. Об этом сообщили на сайте Русской православной церкви. Священнослужитель лечился от пневмонии, течение которой осложнил коронавирус. Иона умер на 79-м году жизни, передает ТАСС.

Митрополит Иона был избран настоятелем московского храма Воздвижения Креста Господня в 1991 году. Через год он стал почетным настоятелем. В 2013 году священнослужитель был назначен главой Астраханской митрополии с титулом "Астраханский и Камызякский". В 2016 году Иона по состоянию здоровья ушел на покой.