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13:32   4 Мая 2020
Политика

Зеленский сообщил о подготовке к выходу Украины из карантина

Зеленский сообщил о подготовке к выходу Украины из карантина

Власти Украины на этой неделе начнут готовиться к постепенному выходу страны из режима карантина, заявила президент Владимир Зеленский.

Украинский кабинет министров намерен продлить карантинный режим до 22 мая. Однако множество ограничительных мер будет снято с 11 мая. Количество заболевших COVID-19 в стране превышает 12 тыс. человек. Количество летальных исходов достигло 303 человек. Также лечение успешно завершили 1619 заболевших.

Президент Украины 18 апреля заявил о создании фонда борьбы с коронавирусом. Правительство выделило на его финансирование более 2 млрд долларов. Дополнительные средства должны помочь в нераспространении COVID-19 в стране.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #зеленский #коронавирус

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