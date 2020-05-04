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Транспортные предприятия надеются на послабление мер для автоперевозчиков из-за COVID-19

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12:45   4 Мая 2020
Общество

Транспортные предприятия надеются на послабление мер для автоперевозчиков из-за COVID-19

Транспортные предприятия надеются на послабление мер для автоперевозчиков из-за COVID-19

Многие транспортные предприятия находятся на грани банкротства из-за распространения коронавируса в стране. Правительство решает вопрос о различных послаблениях для автоперевозчиков.

Возможны отсрочки по лизинговым выплатам и перенос сроков по оборудованию автобусов тахографами. Представители организаций надеются на введение таких мер в ближайшем онлайн-собрании президента РФ Владимира Путина с министрами на тему борьбы с коронавирусом. Режим самоизоляции и ограничительные меры плохо сказались на транспортных организациях и на международном транспорте. Заметное снижение пассажиропотока уменьшило доходы автотранспортных компаний на 50-70%, сообщает "Парламентская газета".

Кабмин утвердил несколько секторальных мер поддержки для пострадавших в период распространения коронавируса отраслей, среди которых значатся и перевозчики. Представителям малого и среднего бизнеса пообещали отсрочку по уплате налогов и мораторий на взыскание штрафов. Также изменен график выплат страховых взносов в социальные фонды. Член Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов сообщил, что под список критериев не подпадают многие транспортные компании. Кредиты и отсрочки могут получить только субъекты МСП и системообразующие компании. Без поддержки властей транспортные предприятия могут обанкротиться.

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Автор: Яна Либерман
#россия #транспорт #коронавирус

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