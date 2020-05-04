Журавко рассказал о задаче нового посла США на Украине

США хотят поддерживать конфликт в Донбассе и держать обстановку в «горячей фазе», считает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Эксперт рассказал «ПолитНавигатору», что об этом говорит намерение президента Дональда Трампа сделать новым послом в Киеве специалиста по конфликтам, вербовке агентов и противодействию России генерала Кита Дейтона.

«Этот престарелый дедушка – очередной "ястреб" из США, задачей которого будет раскрутка маховика войны, поддерживать агрессивную позицию Киева и дальнейшее кровопролитие в Донбассе», — заявил Журавко.

Экс-депутат отметил, что со стороны Украины недопустимо одобрение подобного назначения. Окружение президента Украины Владимира Зеленского будет и дальше следовать антироссийскому курсу, который курируют из Соединенных Штатов.

Журавко добавил, что доказательством этого является нынешнее положение дел в Одессе. В смерти противников Майдана МИД Украины обвиняет Россию, а не свезенных Киевом украинских боевиков.

«Как свидетельствует опыт массового убийства жителей Одессы, а также непрекращающихся обстрелов ЛДНР, "цивилизованный Запад" будет закрывать глаза даже на самые кровавые преступления "своих сукиных сынов"», — заключил политик.

По прогнозам Журавко, внутри страны вместе с военным конфликтом в Донбассе будут также идти репрессии в отношении тех, кто не угодил прозападному режиму.