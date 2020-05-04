Бывший участник "Фабрики звезд" Роман Архипов споет в прямом эфире Медиагруппы "Патриот"

Медиагруппа "Патриот" совместно с Федеральным агентством новостей покажет прямую трансляцию домашнего онлайн-концерта бывшего участника "Фабрики звезд" Романа Архипова.

Российский музыкант и экс-участник группы "Челси" Роман Архипов принимал участие в известном проекте "Фабрика звезд", где выступал с такими мировыми звездами, как Scorpions и Gotthard. В 2006 году группа "Челси" завоевала звание "Лучшей группы", а также несколько премий "Золотой граммофон". Роман Архипов старается на протяжении всей карьеры придерживаться одного стиля — рока. Домашний концерт покажут в понедельник, 4 мая, в 15:00.

Культурная жизнь в России с наступлением самоизоляции не угасает, пишет Федеральное агентство новостей. Особая поддержка в такое трудное время нужна больницам и врачам. Любой желающий может оказать материальную помощь через благотворительные фонды или напрямую. ФАН предлагает сделать пожертвование для Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина, реквизиты которой указаны на их официальном сайте.