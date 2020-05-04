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12:18   4 Мая 2020
Политика

Минздрав РФ раскрыл пути распространения COVID-19 в стране

Минздрав РФ раскрыл пути распространения COVID-19 в стране

Коронавирус начал распространяться внутри страны и городов. Большинство заболевших COVID-19 приехали из европейских стран, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

Ограничительные меры, призванные минимизировать темпы распространения коронавирусной инфекции, были введены в России с начала января. Потом они постепенно ужесточались, обозначил эксперт. Об этом информирует РИА Новости.

Самым проблематичным моментом является инкубационный период инфекции, который длится от двух до 20 дней, что делает его особенно коварным. Часть людей, вернувшихся из заграницы, узнает о положительном результате на коронавирус только спустя какое-то время по возвращению.

"Идет местное распространение вторичных и третичных случаев, которая говорит о множественных сформировавшихся источниках инфекции", — обозначил эксперт.

Наиболее высокие шансы подхватить вирус у тех, кто находится в тесном контакте с родственниками или в местах с большим скоплением людей.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #минздрав рф #коронавирус

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