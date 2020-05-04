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12:18   4 Мая 2020
Общество

Студенты-медики получат до 175 тысяч рублей за работу с COVID-19

Студенты-медики получат до 175 тысяч рублей за работу с COVID-19

Студенты, проходящие практику в стационарах с коронавирусом, будут получать по 70 тысяч рублей в месяц.

Дополнительные выплаты получат студенты из медицинских вузов за работу на передовой в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Многие студенты-медики вышли на практику в больницы, чтобы помогать в борьбе с COVID-19. По официальным данным, медицинские практиканты получат по семьдесят тысяч рублей за месяц работы в стационарах столицы.

При работе в учреждениях без COVID-19 медики получат по 20 000 рублей. При работе в коронавирусной зоне оплата составит 70 000 за один месяц работы, для студентов на должности младшей медсестры — 115 тысяч рублей, на должности медсестры — 175 тысяч рублей.

В депздраве Москвы сообщают, что студенты имеют возможность получить должность младшей сестры или медсестры в коронавирусный стационар в случае нехватки персонала.

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Автор: Руслан Неглинный
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