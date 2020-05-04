Кабмин выделит 10 млрд рублей на производство лекарств и cредств защиты от COVID-19

Поддержку в выпуске препаратов, медицинского оборудования и средств защиты от коронавируса в России предоставит Правительство РФ.

Выделено 10 млрд рублей на производство лекарств и оборудования для лечения больных с коронавирусом и на закупку всех необходимых средств защиты. В России зафиксировано 145 268 человек с коронавирусом, из них вылечились более 18 тыс. пациентов. Врачи и медики 24 часа в сутки помогают людям в борьбе с вирусом. Актуальная информация опубликована на сайте стопкоронавирус.рф. Данные о ситуации в стране в период распространения коронавируса ежедневно обновляются.