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 Кабмин выделит 10 млрд рублей на производство лекарств и cредств защиты от COVID-19

Кабмин выделит 10 млрд рублей на производство лекарств и cредств защиты от COVID-19
Минздрав РФ раскрыл пути распространения COVID-19 в стране

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 Кабмин РФ выделит 30 млрд рублей в фонд защиты прав дольщиков

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11:51   4 Мая 2020
Общество

Кабмин выделит 10 млрд рублей на производство лекарств и cредств защиты от COVID-19

Кабмин выделит 10 млрд рублей на производство лекарств и cредств защиты от COVID-19

Поддержку в выпуске препаратов, медицинского оборудования и средств защиты от коронавируса в России предоставит Правительство РФ.

Выделено 10 млрд рублей на производство лекарств и оборудования для лечения больных с коронавирусом и на закупку всех необходимых средств защиты. В России зафиксировано 145 268 человек с коронавирусом, из них вылечились более 18 тыс. пациентов. Врачи и медики 24 часа в сутки помогают людям в борьбе с вирусом. Актуальная информация опубликована на сайте стопкоронавирус.рф. Данные о ситуации в стране в период распространения коронавируса ежедневно обновляются.

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Автор: Яна Либерман
#кабмин #лекарства #коронавирус

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