Кабмин РФ выделит 30 млрд рублей в фонд защиты прав дольщиков

Правительство Российской Федерации выделит 30 миллиардов рублей в Фонд защиты прав дольщиков жилья.

Соответствующее распоряжение сделал Кабинет Министров РФ. Об этом сообщил телеканал RT.

По данным Кабмина, по поручению государственного лидера Владимира Путина 12 миллиардов рублей пойдет на помощь застройщикам ДОМ.РФ, чтобы они достроили здания и граждане своевременно получили доступ к жилью.

30 миллиардов рублей пойдут на решение проблем обманутых дольщиков, с помощью этих денег ФЗПД завершит строительство уже существующих проблемных объектов и восстановит права как минимум 10 тысяч россиян.