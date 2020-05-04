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 Кабмин выделит 10 млрд рублей на производство лекарств и cредств защиты от COVID-19

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Минздрав РФ раскрыл пути распространения COVID-19 в стране

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11:37   4 Мая 2020
Общество

Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург лидируют по выявленным случаям COVID-19 в России

Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург лидируют по выявленным случаям COVID-19 в России

Коронавирусная инфекция COVID-19 легче всего распространяется в наиболее густонаселенных городах и регионах России. Неудивительно, что лидируют по количеству выявленных случаев Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в России за сутки выросло на 10581 случай в 82 регионах страны. Оперштаб сообщает, что лидерами по росту числа выявленных случаев COVID-19 стали Москва — 5795, Подмосковье — 803 и Санкт-Петербург — 317. Статистику по другим регионам, общую динамику распространения коронавирусной инфекции в России, советы врачей и правительственные распоряжения можно найти на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Василий Пименов
#россия #коронавирус #COVID-19

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