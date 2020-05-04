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11:32   4 Мая 2020
Политика

Генсек ООН назвал главное достижение организации за 75 лет ее работы

Генсек ООН назвал главное достижение организации за 75 лет ее работы

Главным достижением ООН за 75 лет ее работы является то, что мир прожил эти годы без крупных войн, заявил генеральный секретарь Антониу Гутерреш.

В интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману Гутерреш отметил, что с момента создания ООН 75 лет назад миру удалось избежать третьей мировой войны. В этом есть заслуга не только ООН, но и других организаций, подчеркнул он. Как считает Гутерреш, эти годы получилось прожить "без сползания к катастрофической ситуации, подобной Первой мировой войне и Второй мировой войне".

"Таково наше основное достижение на сегодня", — заявил генсек ООН.

По словам Гутерреша, в числе главных приоритетов ООН — мир и безопасность, поэтому организация гордится результатами своей деятельности на протяжении 75 лет.

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Автор: Юлия Яковлева
#оон #политика #антониу гутерреш

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