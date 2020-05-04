Генсек ООН назвал главное достижение организации за 75 лет ее работы

Главным достижением ООН за 75 лет ее работы является то, что мир прожил эти годы без крупных войн, заявил генеральный секретарь Антониу Гутерреш.

В интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману Гутерреш отметил, что с момента создания ООН 75 лет назад миру удалось избежать третьей мировой войны. В этом есть заслуга не только ООН, но и других организаций, подчеркнул он. Как считает Гутерреш, эти годы получилось прожить "без сползания к катастрофической ситуации, подобной Первой мировой войне и Второй мировой войне".

"Таково наше основное достижение на сегодня", — заявил генсек ООН.

По словам Гутерреша, в числе главных приоритетов ООН — мир и безопасность, поэтому организация гордится результатами своей деятельности на протяжении 75 лет.