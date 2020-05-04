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 Кабмин выделит 10 млрд рублей на производство лекарств и cредств защиты от COVID-19

Кабмин выделит 10 млрд рублей на производство лекарств и cредств защиты от COVID-19
Минздрав РФ раскрыл пути распространения COVID-19 в стране

Минздрав РФ раскрыл пути распространения COVID-19 в стране

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11:32   4 Мая 2020
Политика

Оперштаб сообщил, что Москве удается снижать риск распространения коронавируса

Оперштаб сообщил, что Москве удается снижать риск распространения коронавируса

Москве удалось добиться снижения риска распространения коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе.

В штабе также уточнили, что, несмотря на увеличение подтвержденных случаев заболеваний коронавирусом, число госпитализаций сохраняется на прежнем уровне.

Правительство РФ предпринимает все необходимые меры для минимизации распространения COVID-19 в стране. Наиболее эффективно проявил себя режим самоизоляции.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о продлении нерабочих дней в стране вплоть до 11 мая, включая майские праздники.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #коронавирус #COVID-19

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