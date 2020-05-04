Оперштаб сообщил, что Москве удается снижать риск распространения коронавируса

Москве удалось добиться снижения риска распространения коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе.

В штабе также уточнили, что, несмотря на увеличение подтвержденных случаев заболеваний коронавирусом, число госпитализаций сохраняется на прежнем уровне.

Правительство РФ предпринимает все необходимые меры для минимизации распространения COVID-19 в стране. Наиболее эффективно проявил себя режим самоизоляции.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о продлении нерабочих дней в стране вплоть до 11 мая, включая майские праздники.