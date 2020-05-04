Погребинский рассказал о скрытом сопротивлении в Одессе

Украинский политолог Михаил Погребинский в интервью «Комсомольской правде» прокомментировал ситуацию в Одессе. 2 мая 2020 года люди на Куликовом поле возложили цветы в честь шестой годовщины трагических событий в Доме профсоюзов, которые произошли в 2014 году — тогда из-за пожара погибли 49 человек.

По мнению эксперта, в Одессе сложилась довольно сложная ситуация и существует скрытое сопротивление киевской власти. Кроме того, есть симпатии к России, а также множество людей, которые не поддерживают Майдан, и считают, что «откол» Одессы от Украины допускать нельзя.

«Одесса, в значительной мере, живет за счет порта, за счет транзита, за счет взаимодействия с внешним миром. И они (власти Украины. — прим. ред.) рассматривали любое движение в сторону — как угрозу для их интересов, их бизнеса и так далее», — заявил Погребинский.

Политолог также обратил внимание, что в стране есть и радикальное меньшинство, которое часто пользуется бездействием правоохранительных органов.