Оперштаб сообщил о смерти 76 пациентов с COVID-19 за последние сутки

Более 70 пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались в России за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Число умерших пациентов с коронавирусом в России увеличилось до 1356 человек. За последние сутки скончались 76 человек, отметили в оперштабе.

Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 145 тысяч человек. За последние сутки тесты подтвердили коронавирус у более 10,5 тыс. пациентов.

В Роспотребнадзоре призвали граждан старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями придерживаться режима самоизоляции, пока не будет найдено лекарство или вакцина от коронавируса.