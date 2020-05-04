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 Кабмин выделит 10 млрд рублей на производство лекарств и cредств защиты от COVID-19

Кабмин выделит 10 млрд рублей на производство лекарств и cредств защиты от COVID-19
Минздрав РФ раскрыл пути распространения COVID-19 в стране

Минздрав РФ раскрыл пути распространения COVID-19 в стране

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11:12   4 Мая 2020
Политика

Оперштаб сообщил о смерти 76 пациентов с COVID-19 за последние сутки

Оперштаб сообщил о смерти 76 пациентов с COVID-19 за последние сутки

Более 70 пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались в России за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Число умерших пациентов с коронавирусом в России увеличилось до 1356 человек. За последние сутки скончались 76 человек, отметили в оперштабе. 

Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 145 тысяч человек. За последние сутки тесты подтвердили коронавирус у более 10,5 тыс. пациентов.

В Роспотребнадзоре призвали граждан старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями придерживаться режима самоизоляции, пока не будет найдено лекарство или вакцина от коронавируса.

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Автор: Яна Либерман
#статистика #умершие #коронавирус

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