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11:06   4 Мая 2020
Общество

В России за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев COVID-19

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Российской Федерации за сутки возросло на 10 581 человек. По последним данным в стране болеет 145 268 граждан.

Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом COVID-19. Отмечается, что за прошедшие сутки было зарегистрировано 10 633 пациентов с коронавирусом.

Власти государства принимают все необходимые профилактические меры, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории России. Гражданам рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Из дома можно выходить только в крайних случаях. При этом необходимо соблюдать социальную дистанцию в два метра и использовать средства личной защиты.

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Автор: Руслан Неглинный
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