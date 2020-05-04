Аномально теплая погода ожидает жителей европейской части России

Жителей европейской части России и Зауралья на текущей неделе ожидает очень теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Аномально теплую погоду на неделе для некоторых регионов России прогнозируют синоптики. Серьезная опасность лесных пожаров грозит Туве, Алтаю и Прибайкалью. В центральных регионах РФ температура превысит норму на 4-5 градусов по Цельсию, в Сибири — на 6-7 градусов по Цельсию. На юге страны и на Северном Кавказе тоже ожидается теплая погода. Вильфанд заявил, что Западную Сибирь и Урал накроют теплые воздушные массы. Об этом сообщает "360".

В Москве и Московской области сегодня температура воздуха поднимется до +22 градусов по Цельсию. Возможны осадки в виде дождя и грозы. Ветер ожидается южный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Вчера в столице прошла первая майская гроза, люди делали снимки со своих балконов, соблюдая режим самоизоляции.