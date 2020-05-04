Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В Совфеде объяснили «метания» Боснии и Герцеговины с допуском медиков РФ

В Совфеде объяснили «метания» Боснии и Герцеговины с допуском медиков РФ

 Минтруд рассказал, как будут оплачиваться нерабочие дни во время майских праздников

Минтруд рассказал, как будут оплачиваться нерабочие дни во время майских праздников
Казахстанский ЦИК прекратил полномочия Дариги Назарбаевой

Казахстанский ЦИК прекратил полномочия Дариги Назарбаевой

 Премьер Австралии и британский премьер-министр обсудили ситуацию с ВОЗ и коронавирус

Премьер Австралии и британский премьер-министр обсудили ситуацию с ВОЗ и коронавирус
Гаспарян: памятник власовцам в Праге станет моментом истины

Гаспарян: памятник власовцам в Праге станет моментом истины

 Политолог Золотарев рассказал о планах США на Европу

Политолог Золотарев рассказал о планах США на Европу
В Совфеде объяснили «метания» Боснии и Герцеговины с допуском медиков РФ

В Совфеде объяснили «метания» Боснии и Герцеговины с допуском медиков РФ

 Минтруд рассказал, как будут оплачиваться нерабочие дни во время майских праздников

Минтруд рассказал, как будут оплачиваться нерабочие дни во время майских праздников
Казахстанский ЦИК прекратил полномочия Дариги Назарбаевой

Казахстанский ЦИК прекратил полномочия Дариги Назарбаевой

 Премьер Австралии и британский премьер-министр обсудили ситуацию с ВОЗ и коронавирус

Премьер Австралии и британский премьер-министр обсудили ситуацию с ВОЗ и коронавирус
Гаспарян: памятник власовцам в Праге станет моментом истины

Гаспарян: памятник власовцам в Праге станет моментом истины

 Политолог Золотарев рассказал о планах США на Европу

Политолог Золотарев рассказал о планах США на Европу
10:39   4 Мая 2020
Россия

В Совфеде объяснили «метания» Боснии и Герцеговины с допуском медиков РФ

В Совфеде объяснили «метания» Боснии и Герцеговины с допуском медиков РФ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что Россия никому не будет навязывать свою помощь в борьбе с коронавирусом. Если какая-то страна откажется от предложенной помощи, то РФ не станет держать обиду.

Таким заявлением Климов отреагировал на слова члена президиума Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича. Он назвал помощь от России «нежеланной» и добавил, что его страна сама справится со всеми трудностями.

Эти слова подтвердили запрет на въезд российских военных вирусологов, который наложил министр безопасности страны. Врачи должны были бороться с вирусом COVID-19 в городе Мостар. До этого договоренности между Россией и Боснией и Герцеговиной по оказанию помощи соблюдались.

«Хочу напомнить, что примерно об этом же говорил наш министр иностранных дел Сергей Лавров, когда заявил о том, что очень многие страны хотят получить помощь российских профессионалов, но им запрещают просить ее "старшие товарищи" (под которыми, разумеется, имеются в виду руководители ЕС и НАТО). Нам об этом хорошо известно, так что мы не удивляемся», — объяснил Климов.

В Совфеде объяснили «метания» Боснии и Герцеговины с допуском медиков РФ

Представитель российского МИД не имел ввиду именно Боснию и Герцеговину. Существует множество стран, в том числе в непосредственной близости от РФ, которые сейчас нуждаются в помощи. Парламентарий добавил, что «хозяева» этих стран не пожалеют человеческие жизни, чтобы достичь собственных политических целей. Если бы российские вирусологи прибыли в страну, они смогли бы спасти много людей.

По мнению Климова, подобные метания Боснии и Герцеговины объясняются желанием угодить «заморским хозяевам». Ведь сначала страна готова была принять помощь, поскольку видела эффективность российских военных медиков в Сербии.

«Другая часть элиты посчитала, что надо действовать в интересах "заморских хозяев", которые и сами никому не помогают, и другим не дают. У них в элитах, как и много где еще, раскол. Так что, когда доминируют силы, ориентированные на Вашингтон, страна придерживается одного курса, а когда США "заплюхаются" в собственных проблемах и им становится не до маленьких европейских стран, ситуация совершенно другая», — отметил Климов.

Главные идеологи антироссийской политической игры сейчас ослабляют свое давление в Европе из-за собственных проблем в США. Председатель комитета Совфеда по международным делам заключил, что как только такая «заокеанская опека» уменьшается, то страны сразу же просят помощь у России.

По состоянию на 10:00 4 мая 2020 года, всего в мире выявлено 3 506 924 случая заболевания COVID-19. 247 473 человека погибло, а 1 125 255 излечились от болезни. В России зафиксировано 134 687 случаев заболевания.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#помощь #россия #совет федерации #климов #босния и герцеговина #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...