Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что Россия никому не будет навязывать свою помощь в борьбе с коронавирусом. Если какая-то страна откажется от предложенной помощи, то РФ не станет держать обиду.

Таким заявлением Климов отреагировал на слова члена президиума Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича. Он назвал помощь от России «нежеланной» и добавил, что его страна сама справится со всеми трудностями.

Эти слова подтвердили запрет на въезд российских военных вирусологов, который наложил министр безопасности страны. Врачи должны были бороться с вирусом COVID-19 в городе Мостар. До этого договоренности между Россией и Боснией и Герцеговиной по оказанию помощи соблюдались.

«Хочу напомнить, что примерно об этом же говорил наш министр иностранных дел Сергей Лавров, когда заявил о том, что очень многие страны хотят получить помощь российских профессионалов, но им запрещают просить ее "старшие товарищи" (под которыми, разумеется, имеются в виду руководители ЕС и НАТО). Нам об этом хорошо известно, так что мы не удивляемся», — объяснил Климов.

Представитель российского МИД не имел ввиду именно Боснию и Герцеговину. Существует множество стран, в том числе в непосредственной близости от РФ, которые сейчас нуждаются в помощи. Парламентарий добавил, что «хозяева» этих стран не пожалеют человеческие жизни, чтобы достичь собственных политических целей. Если бы российские вирусологи прибыли в страну, они смогли бы спасти много людей.

По мнению Климова, подобные метания Боснии и Герцеговины объясняются желанием угодить «заморским хозяевам». Ведь сначала страна готова была принять помощь, поскольку видела эффективность российских военных медиков в Сербии.

«Другая часть элиты посчитала, что надо действовать в интересах "заморских хозяев", которые и сами никому не помогают, и другим не дают. У них в элитах, как и много где еще, раскол. Так что, когда доминируют силы, ориентированные на Вашингтон, страна придерживается одного курса, а когда США "заплюхаются" в собственных проблемах и им становится не до маленьких европейских стран, ситуация совершенно другая», — отметил Климов.

Главные идеологи антироссийской политической игры сейчас ослабляют свое давление в Европе из-за собственных проблем в США. Председатель комитета Совфеда по международным делам заключил, что как только такая «заокеанская опека» уменьшается, то страны сразу же просят помощь у России.

По состоянию на 10:00 4 мая 2020 года, всего в мире выявлено 3 506 924 случая заболевания COVID-19. 247 473 человека погибло, а 1 125 255 излечились от болезни. В России зафиксировано 134 687 случаев заболевания.