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10:13   4 Мая 2020
Политика

Казахстанский ЦИК прекратил полномочия Дариги Назарбаевой

Казахстанский ЦИК прекратил полномочия Дариги Назарбаевой

Центризбирком Казахстана прекратил полномочия Дариги Назарбаевой — депутата верхней палаты парламента республики.

Соответствующее постановление подписано 4 мая, отмечает пресс-служба ЦИК. Полномочия Назарбаевой прекращены в связи с указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. 2 мая Токаев выразил Назарбаевой благодарность за плодотворную работу на посту спикера Сената Казахстана.

Дариге Назарбаевой, старшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, 56 лет, в марте прошлого года она заняла пост председателя Сената Казахстана, до этого в течение трех лет была депутатом.

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Автор: Кристина Мокроусова
#политика #казахстан

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