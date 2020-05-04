Казахстанский ЦИК прекратил полномочия Дариги Назарбаевой

Центризбирком Казахстана прекратил полномочия Дариги Назарбаевой — депутата верхней палаты парламента республики.

Соответствующее постановление подписано 4 мая, отмечает пресс-служба ЦИК. Полномочия Назарбаевой прекращены в связи с указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. 2 мая Токаев выразил Назарбаевой благодарность за плодотворную работу на посту спикера Сената Казахстана.

Дариге Назарбаевой, старшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, 56 лет, в марте прошлого года она заняла пост председателя Сената Казахстана, до этого в течение трех лет была депутатом.