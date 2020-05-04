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10:10   4 Мая 2020
Политика

Премьер Австралии и британский премьер-министр обсудили ситуацию с ВОЗ и коронавирус

Премьер Австралии и британский премьер-министр обсудили ситуацию с ВОЗ и коронавирус

Премьер Австралии Скотт Моррисон поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с рождением сына, в ходе беседы они также обсудили ситуацию со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и COVID-19.

Моррисон сказал, что провел с британским премьер-министром отличный разговор. Премьер Австралии был рад слышать, что Джонсон вернулся и хорошо себя чувствует, а также поздравил политика и его жену с недавним рождением малыша Уилфреда. Моррисон добавил, что они с Джонсоном обсудили меры реагирования на коронавирус в Австралии и Великобритании, а также намерение безопасно открыть экономики стран. Он добавил, что они обсудили международные вопросы вокруг ВОЗ и необходимость извлечения уроков из пандемии. Об этом Моррисон написал в своем Twitter.

Австралийский телеканал 9 News Australia сообщил, что это был первый разговор премьера Австралии с Джонсоном с тех пор, как британский премьер переболел коронавирусом и выписался из больницы. Также уточняется, что лидеры обговорили возможность проведения независимого расследования по поводу возникновения COVID-19 в Китае.

Ранее австралийские и британские СМИ заявляли, что ближе к концу апреля Моррисон в разговорах с президентом США Дональдом Трампом, французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и премьером Новой Зеландии Джасиндой Ардерн продвигал инициативу о необходимости реформирования системы ВОЗ. Моррисон выступал за лишение отдельных государств права накладывать вето на предлагаемые стратегии в области здравоохранения. Премьер Австралии считает, что стоит создать независимую организацию, проверяющую эффективность деятельности ВОЗ во время кризиса, связанного с коронавирусом.

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Автор: Илья Романович
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