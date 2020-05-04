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10:05   4 Мая 2020
Политика

Издание AP заявляет, что КНР скрывала информацию о COVID-19

Издание AP заявляет, что КНР скрывала информацию о COVID-19

Разведка США опубликовала документы, в которых говорится, что Китай скрывал информацию о коронавирусе, чтобы запастись лекарствами. Материал об этом выпустило издание "Ассошиэйтед Пресс".

В опубликованном докладе сказано, что Китай увеличил импорт и снизил экспорт предметов медицинского назначения, преуменьшая степень серьезности заболевания. По данным издания, Китай пытался утаить распространение коронавируса, отрицал наличие экспортных ограничений, а также намеренно путал и задерживал предоставление своей торговой информации.

Кроме того, в Ассошиэйтед Пресс указывается, что Пекин в течение января 2020 года скрывал от ВОЗ информацию о заразности коронавируса, что привело к серьезным последствиям.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил: Соединенные Штаты получили доказательства того, что коронавирус был создан в лаборатории Уханя искусственным методом.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #китай #коронавирус

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