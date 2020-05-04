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9:55   4 Мая 2020
Политика

Экс-советник Януковича считает, что Зеленский теряет контроль над Украиной

Экс-советник Януковича считает, что Зеленский теряет контроль над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский не контролирует МИД страны и теряет управляемость, об этом заявил экс-советник бывшего украинского лидера Виктора Януковича Андрей Портнов.

По словам Портнова, МИД Украины должен подчиняться президенту, в противном случае кажется, что Зеленский пытается удовлетворить обе стороны, а ведомство вышло из-под контроля. Любой из этих вариантов губителен для Украины, так как по всем признакам Зеленский теряет управление над страной, а государство находится на пути к хаосу и дезорганизации.

2 мая Зеленский выступил с обращением на тему событий в одесском Доме профсоюзов шестилетней давности. Он заявил, что самым болезненным остается вопрос "Кто виноват?", поэтому необходимо проведение честного расследования. В МИД Украины заявили, что трагедия в Одессе стала реакцией на "попытку дестабилизации и дезинтеграции Украины". Также ведомство добавило, что Россия "не заинтересована" в проведении расследования причин случившегося.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #мид украины #зеленский

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