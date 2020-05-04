Глава Роспотребнадзора заявила, что рано говорить о прекращении распространения COVID-19

Полного прекращения распространения COVID-19 в России пока не предвидится, неважно, какие меры будут предприняты. Риски возникновения новых очагов заболевания до сих пор сохраняются, обозначила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", — подчеркнула глава ведомства.

Люди продолжают взаимодействовать меду собой так или иначе, а потому риски возобновления все еще есть, сообщает ТАСС.

Вплоть до появления вакцины от коронавируса ряд ограничительных мер, изначально введенных правительством РФ для минимизации распространения заболевания, в стране сохранится. В новых реалиях приходится опираться на новые алгоритмы, подчеркнула Попова.

Она обратила внимание на важность соблюдения текущий предписаний, чтобы они оказались эффективными, и потом, во время выхода из ограничений, все прошло мягче.