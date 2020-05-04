Украинский композитор обвинил Киев в выпрашивании кредитов у МВФ

Киев выпрашивает кредиты у Международного валютного фонда (МВФ), сдавая национальные интересы Украины, считает украинский композитор Владимир Быстряков.

В интервью YouTube-каналу InterVizor Быстряков заявил, что правительство президента Украины Владимира Зеленского судорожно пытается хоть каким-то способом найти деньги. В ответ Киев получает весьма небольшие суммы, большая часть этих денег пойдет на погашение старых долгов, а остальную сумму растащат по карманам чиновники из "Нафтогаза", выписывающие себе премии, подчеркнул композитор.

Ранее стало известно, что Киев договорился с МВФ о повышении суммы новой программы с 5 до 8 млрд долларов. Если документы подпишут, первый транш составит 2 млрд долларов.