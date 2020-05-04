Минтруд рассказал, как будут оплачиваться нерабочие дни во время майских праздников

Нерабочие дни в РФ с 6-8 мая будут оплачиваться по такому же принципу, что и в апреле. Об этом сообщило Министерство труда и социальный защиты РФ.

Президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями из-за пандемии коронавирусной инфекции в стране. Минтруда РФ отметило, что заработная плата для россиян сохранится и будет выплачиваться в обычном размере. В ведомстве уточнили, что денежные средства должны начисляться по тому же принципу, что и в апреле.

Напомним, что апрель был объявлен в Российской Федерации нерабочим месяцем. Власти настоятельно рекомендовали гражданам соблюдать режим самоизоляции в целях собственной безопасности. Все общественные места закрыты, кроме продовольственных и продуктовых магазинов. По данным стопкоронавирус.рф. количество заболевших выросло до 134 687 человек.