Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минтруд рассказал, как будут оплачиваться нерабочие дни во время майских праздников

Минтруд рассказал, как будут оплачиваться нерабочие дни во время майских праздников

 Профессор Ершов рассказал, в каких условиях формируется максимальный иммунитет к COVID-19

Профессор Ершов рассказал, в каких условиях формируется максимальный иммунитет к COVID-19
Киевский посол поспорил со Шредером о возвращении Крыма Украине

Киевский посол поспорил со Шредером о возвращении Крыма Украине

 Трамп отрицает свою осведомленность о рисках коронавируса на этапе развития пандемии

Трамп отрицает свою осведомленность о рисках коронавируса на этапе развития пандемии
Гаспарян: памятник власовцам в Праге станет моментом истины

Гаспарян: памятник власовцам в Праге станет моментом истины

 Политолог Золотарев рассказал о планах США на Европу

Политолог Золотарев рассказал о планах США на Европу
Минтруд рассказал, как будут оплачиваться нерабочие дни во время майских праздников

Минтруд рассказал, как будут оплачиваться нерабочие дни во время майских праздников

 Профессор Ершов рассказал, в каких условиях формируется максимальный иммунитет к COVID-19

Профессор Ершов рассказал, в каких условиях формируется максимальный иммунитет к COVID-19
Киевский посол поспорил со Шредером о возвращении Крыма Украине

Киевский посол поспорил со Шредером о возвращении Крыма Украине

 Трамп отрицает свою осведомленность о рисках коронавируса на этапе развития пандемии

Трамп отрицает свою осведомленность о рисках коронавируса на этапе развития пандемии
Гаспарян: памятник власовцам в Праге станет моментом истины

Гаспарян: памятник власовцам в Праге станет моментом истины

 Политолог Золотарев рассказал о планах США на Европу

Политолог Золотарев рассказал о планах США на Европу
8:21   4 Мая 2020
Общество

Минтруд рассказал, как будут оплачиваться нерабочие дни во время майских праздников

Минтруд рассказал, как будут оплачиваться нерабочие дни во время майских праздников

Нерабочие дни в РФ с 6-8 мая будут оплачиваться по такому же принципу, что и в апреле. Об этом сообщило Министерство труда и социальный защиты РФ.

Президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями из-за пандемии коронавирусной инфекции в стране. Минтруда РФ отметило, что заработная плата для россиян сохранится и будет выплачиваться в обычном размере. В ведомстве уточнили, что денежные средства должны начисляться по тому же принципу, что и в апреле.

Напомним, что апрель был объявлен в Российской Федерации нерабочим месяцем. Власти настоятельно рекомендовали гражданам соблюдать режим самоизоляции в целях собственной безопасности. Все общественные места закрыты, кроме продовольственных и продуктовых магазинов. По данным стопкоронавирус.рф. количество заболевших выросло до 134 687 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#рф #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...